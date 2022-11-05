В Южной Корее двое шахтеров 62 и 56 лет провели под завалами 9 дней после обрушения шахты. Об этом сообщает The Guardian.

Обрушение цинкового рудника произошло 26 октября 2022 года в северо-восточном округе Бонхва. В результате двое рабочих оказались запертыми на глубине 190 метров.

Более недели корейцы питались растворимым кофе, который мужчины взяли с собой перед тем, как спуститься на глубину, а также любой водой, которая проникала внутрь шахты. Мужчины также смогли разбить палатки и развести огонь, чтобы согреться.

На десятый день после обрушения спасателям удалось извлечь шахтеров. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивают как стабильное.