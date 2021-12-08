Россия и Иран заговорили о важности коридора «Север-Юг», но при этом ни словом не упоминают о том, как именно, по какому маршруту будет проходить часть этой дороги между ними?

Как передает 6 декабря ИРНА, председатель ирано-российского делового совета Владимир Обыденов назвал роль международного транспортного коридора «Север-Юг» жизненно важной в развитии отношений между ЕАЭС и Ираном. Он назвал этот коридор кратчайшим путем из Европы в страны Южной и Юго-Восточной Азии через Иран и Россию и очень важным для обеих стран. Российский чиновник заверил, что международный транспортный коридор «Север-Юг» станет основой развития Евразийского экономического союза и Ирана.

По его словам, Соглашение о международном транспортном коридоре «Север-Юг», подписанное в сентябре 2000 года в Санкт-Петербурге министрами транспорта Ирана, Индии и России, предусматривает создание грузового маршрута из Индии в страны Северной Европы.

Он отметил, что полноправное членство Ирана в ЕАЭС приведет к развитию торговли между членами союза с Тегераном благодаря отсутствию ограничений в связи с таможней.

«В случае членства Ирана в Евразийском союзе иранским и российским торговцам не придется оплачивать длительный процесс документирования товаров на таможне двух стран», — добавил он.

С реализацией временного соглашения о создании зоны свободной торговли в ноябре 2019 года в прошлом году началась подготовка к началу переговоров по заключению соглашения о свободной торговле.

Обыденов заявил, что и вступление Ирана в ШОС, в первую очередь, способствует развитию проекта коридора «Север-Юг» и созданию совместного центра Ирана и РФ по сельскому хозяйству на юге России.

17 сентября страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена.

Ранее, когда мы слышали название «Север-Юг», это значило только одно – речь идет о расширении автотрассы вдоль западного побережья Каспия, соединяющей Россию и Иран через территорию Азербайджана, и о достройке сети железных дорог Ирана до Астары, откуда уже есть колея до России (опять же вдоль каспийского побережья), и оттуда в Европу. Но последние несколько лет воплощение этого проекта как-то застопорилось, а вот уже в этом году, после окончания Второй Карабахской войны, всё чаще представители Армении, Ирана и Индии стали говорить о другом маршруте прокладки «Север-Юг» между Ираном и Россией. Имеется в виду, что стороны найдут необходимые миллиарды для прокладки железной и автомобильной дорог из Ирана через Сюник (Зангезур) и далее до Грузии. Правда, там дальше с железной дорогой не получается – Грузия не намерена открывать движение по оккупированной Россией Абхазии. То есть, придется им перегружать товары с поездов в автотранспорт, и наоборот – на обратном пути.

Выгодно ли это? Нужно ли сторонам? Когда есть возможность быстро достроить гораздо более короткий путь через Астару и без нужды перевалки грузов напрямую гонять их из Индии в Петербург. Почему об этом маршруте всё больше молчат, а о дорогостоящем коридоре через Армению заговаривают всё чаще?

На эти вопросы по просьбе # ответили известные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Начнем с возможного вступления Ирана в ЕАЭС, это достаточно реальная перспектива, но только в том случае, если будет заключена ядерная сделка, то есть с Ирана будут сняты санкции, которые неизбежно ударят по всем членам ЕАЭС, если сделка не будет заключена. У администрации Байдена осталось не так уж и много времени для того, чтобы успеть заключить эту сделку. В следующем году демократы с большой степенью вероятности потеряют свое большинство в Конгрессе, что сильно сократит их возможности в продвижении ядерной сделки. Да и в самом Иране многие предпочитают конфронтационный сценарий, несмотря на все связанные с этим риски.

Говорить о коридоре через Иран на Южный Кавказ как о кратчайшем пути из Азии в Европу, мягко говоря, не совсем верно. Это кратчайший путь из Индии в Европу, и то через грузинские, украинские и румынские порты. Маршрут на Россию — это кратчайший путь из Индии в Россию. Но, если открывается железнодорожный коридор через Абхазию, в этом случае грузы пойдут на российский порт Новороссийск. Что кстати РФ планирует сделать в формате 3+3. Впрочем, и здесь есть нюанс, будет ли РФ финансировать строительство новой железной дороги Иран — Армения, или будет использован железнодорожный коридор через Джульфу (Нахчыванская АР) в “обмен” на коридор через Мегри.

Стоимость новой железной дороги Иран-Армения оценивается экспертами в районе 3,5 миллиардов долларов. Тогда как стоимость участка Решт-Астара около 500 миллионов долларов. Но здесь, опять-таки, вмешивается политика. Для Москвы важен контроль, но без возвращения контроля над Грузией и открытия железной дороги через Абхазию данный проект имеет весьма туманные перспективы. Вкладывать 3,5 миллиарда долларов для того, чтобы загружать грузинские порты и азербайджанскую железную дорогу, ну а как иначе попасть из Армении в Россию, Москва вряд ли будет. В общем,» лихо закручен сюжет. Будем наблюдать.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Коридор «Север-Юг» уже имеется как автомобильный, так и железнодорожный, который соединяет Иран с Россией через Туркменистан и Казахстан. Есть и судоходный маршрут с использованием кораблей типа «река-море» по Каспию и далее по Волге. Возить нечего. Иран под санкциями. Отключен от системы банковских операций «свифт». Индия только-только завершает работы в порту Чабахар на побережье Персидского залива.

Так что, маршрут «Север-Юг» через Иран, в особенности ее железнодорожное воплощение — это «влажные мечты» армян. Ереван за 20 лет вбухал более миллиарда евро в автотрассу «Север-Юг», исполнив лишь четверть работы. Сейчас там собираются «съесть» 600 миллионов евро и предполагаемой финансовой помощи Евросоюза на прокладке автомобильного тоннеля в Зангезуре. Реальная возможность задействовать железнодорожный маршрут, соединяющий Иран с Россией к западу от Каспия — это восстановление железной дороги с выходом на Джульфу. Армения и Иран желали бы, чтобы был восстановлен железнодорожный вход через Иджеван на северо-востоке, а Зангезурский выход отложить на неопределенное будущее. Но Баку настаивает именно на Зангезурском коридоре, который в настоящее время охраняется российскими пограничниками и через который может быть обеспечена бесперебойная связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном, как это прописано в известном Трехстороннем заявлении.

В перспективе, когда иранцы достроят ветку Решт-Астара, будет и прямой, более короткий железнодорожный маршрут от Персидского залива до Балтики. Но с учетом того, что Баку построил железнодорожную ветку, связывающую Азербайджанскую и Иранскую Астару, а также современный терминал, комбинированную перевозку железнодорожных контейнеров можно осуществлять уже сегодня. Были бы нужные объемы грузов. Доставка не проблема. Так что, на тему коридоров слишком много разглагольствуют политики, журналисты, тогда как пора предоставить экономистам и транспортникам заниматься необходимым делом.