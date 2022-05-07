Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия будет сильнее на европейском пути, хоть и «не потопчет и не погасит свою дружбу на Востоке».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал N1.

В ходе речи во Дворце Сербии Вучич напомнил, что последние опросы общественного мнения показывают, что впервые в Сербии большинство граждан выступают против вступления Сербии в ЕС.

Однако, по словам сербского президента, его работа «состоит не в том, чтобы угодить общественному мнению».

«Наша работа – это услышать, но наша работа – делать то, что лучше всего для государства», – заявляет Вучич.

Он отметил, что торговля Сербии с ЕС составляет около 60,2 процента — в общей сложности 30,8 миллиарда евро, и что почти 300 000 человек в Сербии прямо или косвенно работают в компаниях, принадлежащих государствам-членам ЕС, и что большинство инвестиций поступает из ЕС.

«Я понимаю, почему некоторые люди сердятся, люди злятся, потому что они видят, как ЕС ежедневно давит на нас в вопросе Косово и Метохии и санкций против России… Но я хочу обратить внимание граждан на одно – то, что справедливо, очень важно , но в международных отношениях нет закона, справедливости еще меньше Мы хотим принадлежать к типу европейского общества и поэтому хотим прогресса… Мое послание сегодня состоит в том, что Сербия на европейском пути, что она будет идти дальше на этом пути и что она будет бороться за место Сербии в семье европейских народов», – резюмирует Вучич.

Напомним, накануне министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что бомбившие Сербию страны не имеют «морального права» просить Белград придерживться их линии и вводить санкции против Москвы.

Хотя Сербия является страной-кандидатом в ЕС и должна соглашаться с внешней политикой ЕС, она не присоединилась к ЕС относительно санкций против России, что вызвало критику в Брюсселе и во всем блокеh (eurointegration.com.ua/rus)