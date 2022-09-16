Государственная электроэнергетическая компания Сербии EPS договорилась с Азербайджаном о закупке 2600 МВтч электроэнергии. Об этом сказала Reuters заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Зорана Михайлович отметила, что Белград сейчас ведет переговоры с Турцией о передаче этой электроэнергии.

Согласно данным Министерства энергетики, в январе-августе 2022 года производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 2,6 процента. За этот период было произведено свыше 19,115 млрд киловатт-часов электроэнергии. На долю экспорта пришлось 14,06 млрд киловатт-часов, импорта — 94,3 млн киловатт-часов электроэнергии.