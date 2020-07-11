Семья Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву

Семья советского инженера-конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в российскую столицу. Об этом стало известно от внука конструктора Андрея Королева.

«Мы пригласили его в Москву, как семья Сергея Павловича Королева и обещали показать исторические космические места, что ему, безусловно, интересно», — отметил внук конструктора в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Андрея Королева, Маск в ответ пригласил их посмотреть заводы SpaceX, а также поприсутствовать на одном из следующих запусков ракет. Во ходе беседы с миллиардером семья создателя ракеты Р-7 узнала о планах изобретателя – о программе полетов на Луну и на Марс. Разговор длился около получаса.

«Он, конечно, грандиозный человек. Очень спокойный, приятный в общении, никакого снобизма, никаких нравоучений», — рассказал внук Королева.

Телефонный разговор состоялся после того, как семья конструктора поздравила Илона Маска с успешным пуском пилотируемого корабля Grew Dragon/

Ранее сообщалось, что Илон Маск написал в своей социальной сети, что Сергей Королев был одним из лучших специалистов в области космической промышленности. На что сразу получил ответ от Роскосмоса на английском языке: «Он был самым лучшим».

Сергей Королев– известный инженер-конструктор ракетно-космических систем, ученый, председатель Совета главных конструктор и академик АН СССР и основоположник отечественной космонавтики. Он был руководителем производства первых советскихбаллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым ракета Р-7 в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. Уже через четыре года, в 1961 году на ее модификации был выведен первый космический корабль с человеком на борту (kp.ru)