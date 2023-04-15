Исполнительная власть города Баку провела сегодня в столице очередной общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, он организован в преддверии Гран-при Азербайджана Формулы-1 и перед приездом гостей из разных стран мира. В ходе субботника моющими средствами были вымыты 533 главных улицы и проспекта столицы, проведены работы по их очистке и благоустройству.

Жители и гости столицы отметили, что улицы, проспекты, парки и скверы Баку сегодня стали чистыми и ухоженными, чему помогла организация очередного общегородского субботника.