Сегодня в Страсбурге начинается сессия ПАСЕ.

В рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в будет избран новый президент ПАСЕ.

Кроме того, на Ассамблее выступит генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста — будет отмечаться специальным мероприятием, в частности с участием министра национального образования, молодежи и спорта Франции Жана-Мишеля Бланкера, а также выступлениями и видеообращениями от выживших. После мероприятия состоятся дебаты относительно Обзора преподавания истории в странах Европы.

Также в повестке дня сессии — дебаты относительно Пакта ЕС о миграции и убежище с точки зрения прав человека; прав ребенка с точки зрения демократического участия и действий относительно климатических изменений; насильственных исчезновений на территории Совета Европы и функционирования демократических институтов в Армении.

Сессия завершится 28 января.