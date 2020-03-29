Саудовские власти изолировали крупный город из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса объявили комендантский час во втором по величине городе Джедда и о закрытии въездов и выездов в него, начиная с 15.00 местного времени воскресенья, заявило МВД страны.
«В рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято следующее решение: вступление в силу с 15.00 воскресенья решения о запрете на перемещение в Джедде. Во-вторых, — закрытие въездов и выездов Джедды», — говорится в опубликованном саудовским новостным агентством SPA заявлении.
При этом временные рамки комендантского часа не установлены.(РИА Новости)