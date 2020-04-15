Saudi Aramco предложила НПЗ в Азии и Европе отсрочить до 90 дней оплату нефти

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней, поскольку НПЗ испытывают трудности на фоне сокращения спроса на нефтепродукты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки. При этом, по словам источников, такие меры также рассматриваются как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке.

Saudi Aramco «просит нас внести поправки в существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить через банк в течение 90 дней», — сказал один из источников Reuters в азиатском нефтепереработчике.

В настоящее время на рынке наблюдается существенный переизбыток сырья. Причиной для этого стало сочетание двух факторов — окончание срока действия соглашения ОПЕК+ и последующий за этим рост добычи, а также значительное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Цена нефти на этом фоне впервые за 20 лет опускалась до $22 за баррель.(ТАСС)