США в готовящемся на случай вторжения России в Украину пакете санкций сделали упор на мерах, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл.

«Мы не можем заранее предусмотреть все конкретные действия, но на самом деле цель состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем приведут к снижению промышленного потенциала России и ее производственных мощностей, а не к проблемам обычных российских потребителей», заявил Харрелл в виртуальном выступлении в Экспортном центре в Массачусетсе.

Он отметил, что «серьезные финансовые издержки» понесут крупные российские финансовые организации. Кроме того, по его словам, США готовят «ряд довольно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», а также «снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах».

Харрел не конкретизировал, на какие секторы российской экономики будут направлены санкции, однако СМИ со ссылками на чиновников из Белого дома упомянули авиацию, морское дело, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборону.

Он также заявил, что в Вашингтоне «совершенно уверены, что у нас будет очень высокая степень согласованности с Европой, если Россия действительно вторгнется на Украину».

Как сообщило агентство Bloomberg, санкционные меры в целом будут подразделяться на несколько категорий, включая ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, финансовые санкции и выделение физических и юридических лиц, близких к Кремлю.

Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и секторы.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.