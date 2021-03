Санкции, Молдова, Южный Кавказ, Украина

Власти США начали преследование российского бизнесмена Евгения Пригожина, более известного на Западе, как «повар Путина». В ФБР заявили о готовности выплатить $250 тыс. за информацию, которая поможет арестовать петербургского бизнесмена.

Если отвлечься от юридической стороны этого события, а сосредоточиться на политической составляющей, то выстраивается определенная и весьма показательная цепочка.

Москва в последнее время терпит постоянные неудачи во внешней политике. В Украине продолжаются действия по ограничению возможностей пророссийской агентуры, ее средств массовой информации и уже пошли разговоры о возможном запрете тех партий, которые не скрывают своих связей с российскими властными структурами.

Скорее всего, такие радикальные действия украинская власть не планирует, но все может измениться в случае прогнозируемого некоторыми военными экспертами весеннего наступления российских войск на Донбассе.

В Молдове также пророссийские силы постепенно теряют популярность и на возможных досрочных парламентских выборах могут понести чувствительные потери. Явно просматривается ось Киев-Кишинев, которая в последнем случае ожидаемо примет более четкие организационные и договорные формы.

Формально преследование Пригожина не связано с принятием Евросоюзом и затем США санкций против России по делу Навального. Тем не менее, пусть и неформальная, но связь просматривается. Некоторым штрихом иллюстрирующим происходящее служит уведомление немецкого Commerzbank о закрытии с 31 мая счетов информационных агентств «Russia Today Германия» (RT) и Ruptly.

RT попыталось найти замену Commerzbank. Однако несколько финансовых учреждений, включая Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank, или проигнорировали запросы RT, или отказались открывать счета.

Описывать московское возмущение не будем, оно очевидно. Тем не менее, отметим, что с пропагандистскими российскими медиа на Западе не хотят иметь дело. Более того, в Европе пытаются встроиться в общий ряд с США относительно разного рода рестрикций против официальных и неофициальных российских агентов.

В этом смысле европейские и за ними американские санкции только на первый взгляд представляются беззубыми и ни на что не влияющими. На самом деле, в Москве изрядно нервничают. Не в последнюю очередь и потому что принятые и анонсированные санкции носят откровенно удушающий характер и принесут вполне просчитываемый вред.

Вторая причина московской нервозности состоит в том, что реально ответить, например, США фактически нечем. Торговля между странами относительно небольшая и если она совсем прекратиться, что маловероятно, то в Америке этого просто не заметят.

Московские разговоры на федеральных каналах, что от санкций много теряет Европа, тоже не следует принимать всерьез. Это в российском товарообороте доля европейских стран составляет около 18-22% в разные годы. На другой стороне это составляет не более 2,5%. И такую потерю европейские контрагенты российских компаний тоже перенесут без особых болевых ощущений. Другими словами, в московских руках нет реальных рычагов для противостояния с Западом и особенно с США.

Что еще серьезно удручает Москву, так это политическая активность европейской и американской дипломатии.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель завершил визит по трем странам «Восточного партнерства» — Молдове, Грузии и Украине.

В Кишиневе он заверил президента Майю Санду о полной поддержке в ее противостоянии с пророссийской оппозицией. Как сказала молдавский президент, обращаясь к Мишелю, «Ваше решение посетить Молдову — символ поддержки молдавских граждан. Благодарю вас за то, что находитесь рядом с нами в это тяжелое время».

Еще один характерный штрих. Пророссийские молдавские социалисты во главе с бывшим президентом Игорем Додоном разрекламировали свою договоренность о поставках российской вакцины от коронавируса. Пока шли разговоры и перепевы с благодарностями лично Путину, вакцина поступила, но из Румынии. Причем часть ее молдавское правительство выделило Приднестровью. В Тирасполе очень хотели российскую вакцину, но one today is worth two tomorrows — одно сегодня стоит двух завтра. В Приднестровье ситуация с эпидемией близка к катастрофической и тут не до политических экзерсисов по поводу происхождения вакцины. Следует брать то, что дают. Судя по опросам, население на двух берегах Днестра сделало соответствующие выводы. Поддержка Санду возросла.

Следующая остановка Мишеля в Грузии. Визит планировался давно, но политический кризис вынудил европейского гостя скорректировать свои действия. Так или иначе, но ему удалось посадить за стол переговоров власть и оппозицию. Были согласованы шесть пунктов, выполнение которых позволит преодолеть серьезный политический кризис. В них идет речь об освобождении Мелия, отставке руководства ЦИК, реформе избирательного законодательства, судебной реформе и политической реформе, предусматривающую усиление влияния парламентской оппозиции. Как сказал глава Европейского совета после длительных переговоров, «Сегодня я горд тем, что был сделан хороший и важный шаг в правильном направлении».

Быстро кризис в Грузии не будет преодолен, тем не менее, появилась такая себе дорожная карта и это внушает осторожный оптимизм. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с удовлетворением отметил в Twitter, что «Визит Шарля Мишеля ясно показывает, что наш регион имеет стратегическое значение для ЕС».

Добавим к этому, что столь деятельное участие европейской дипломатии в грузинских проблемах тоже следствие возрастающего давления и влияния западных стран, по крайней мере, в Молдове, Грузии и Украине.

Во время визита в Киев Мишель не ограничился пребыванием в столице, а вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил линию разграничения на Донбассе. Кстати, в Грузии он посетил границу с Южной Осетией.

Вообще западные дипломаты достаточно высокого ранга буквально каждую неделю посещают Донбасс, и все это сопровождается соответствующими заявлениями о поддержке Украины.

На пресс-конференции после переговоров с Зеленским Мишель заявил, что его поездка в Украину имеет большое значение для принятия Евросоюзом решений в отношении России. «Как вы знаете, в конце марта у нас снова будут стратегические дебаты на европейском уровне со всеми главами государств, со всеми главами правительств, чтобы оценить ситуацию и принять четкие меры. Когда речь идет о нашем общем интересе, мы хотим отыгрывать более сильную роль для большей стабильности, безопасности, предсказуемости». Так он ответил на вопрос о том, введет ли ЕС санкции против РФ за нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины.

Из описанных и других событий следует то обстоятельство, что санкционное давление на Россию будет не просто продолжаться, а усиливаться. При этом ведущая роль в этом процессе принадлежит США, а Европа будет пристраиваться в общий фарватер.

В треугольнике Киев — Кишинев — Тбилиси влияние западных стран и организаций также будет усиливаться. Украина получит необходимую ей военно-техническую поддержку и Москву серьезно предупредили, чтобы она не затевала никаких военных авантюр на Донбассе или где-то еще. По крайней мере, в отношении перечисленных трех стран.

И в завершении. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы в 2014 году Украина была членом альянса. Такое случайно на таком уровне не говорят. Сказано не только для студентов Колледжа Европы в Брюгге, а и для кое-кого в Москве.

Первый признак того, что процесс вступления Украины, а также Грузии и Молдовы в НАТО, наконец, сдвинулся с мертвой точки.