Президент Молдовы Мария Санду заявила в эфире телеканала TV8, что есть риск военного конфликта в Восточной Европе.

«Мы можем анализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существует риск войны», — сказала глава государства.

Она выразила надежду на демократический выход из сложившейся ситуации в регионе, но подчеркнула, что нельзя исключать силового сценария.

«Мы пытаемся с нуля разработать протоколы для всех ситуаций, но очень надеемся, что будет найдено мирное решение событий. Граждане страны должны быть наготове, но при этом понимать, что существует вероятность нахождения дипломатического выходы из ситуаций», — подытожила Санду.