Афганская женщина родила девочку на борту рейса ВВС США во время эвакуации из Кабула. Об этом сообщила команда воздушной мобильности Соединенных Штатов.

«У матери начались схватки в середине полета, это побудило пилота снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери», — говорится в сообщении в Twitter.

Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Женщину и новорожденную доставили в ближайшее медицинское учреждение. Они обе находятся в удовлетворительном состоянии. (korrespondent.net)