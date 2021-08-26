В Анкаре в четверг приземлился первый самолет с турецкими военнослужащими, эвакуированными из Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Самолет с 345 пассажирами на борту совершил посадку в столичном аэропорту «Эсенбога» в 11.45 по местному времени (12.45 по бакинскому).

Турецкие военнослужащие начали покидать Афганистан вскоре после завершения эвакуации рядовых граждан Турции из этой страны.

Военно-транспортный самолет ВВС Турции сначала доставил военных из Кабула в Исламабад, оттуда военнослужащие были направлены в Анкару рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

О начале эвакуации турецкого контингента из Афганистана Минобороны Турции объявило накануне.