Самолет президента Эквадора планируется продать на аукционе. Деньги, полученные в результате продажи лайнера, направят в бюджет страны, это подтвердил глава государства Гильермо Лассо в Twitter-профиле.

«Незамедлительно начинается процесс продажи президентского самолета LEGACY EMB-135 BJ. Мы работаем над рационализацией госрасходов с целью сократить неэффективные и ненужные траты», — уточняется на странице Лассо в социальной сети.

В своем аккаунте президент опубликовал подписанный им документ, где министерству обороны предписывается заняться продажей самолета. Деньги после закрытия сделки должны быть перечислены в государственную казну.

Всего у президента Эквадора два самолета. При этом расходы на их содержание не устраивают государство, следует из распоряжения. (Gazeta.ru)