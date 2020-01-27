Самед Сеидов заявил, что Совет Европы находится в кризисе

«Совет Европы сегодня переживает кризис».

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказал руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

«Сегодня на зимней сессии ПАСЕ протестовали против полномочий делегаций 8 стран. Это значит, что сегодня мы переживаем кризис. Наши армянские коллеги высказывают здесь однозначные мысли об Азербайджане. По какому праву представители учинившей геноциды, убивающей детей и оккупировавшей территории другого государства страны, делают подобные заявления», — сказал С.Сеидов.

| 2020-01-27T19:39:37+00:00 27 января 2020, 19:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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