С сегодняшнего дня в Азербайджане будут введены некоторые ограничения в связи с особым карантинным режимом.

Согласно постановлению Кабинета министров от 26 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений», с сегодняшнего дня требуется, чтобы не менее 80% сотрудников государственных органов (учреждений) были вакцинированы первой дозой вакцины против COVID-19, а с 1 октября были привиты второй дозой или имели сертификат иммунитета против COVID-19.

Также требуется, чтобы не менее 80% сотрудников всех медицинских и фармацевтических, научных и образовательных учреждений (независимо от трудового или гражданского договора), независимо от формы собственности, были вакцинированы первой дозой от COVID-19, а с 1 октября – второй дозой или имели сертификат иммунитета против COVID-19.

Также с 1 сентября вступило в силу требование для всех лиц старше 18 лет, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведениях, иметь ковид-паспорт. В то же время, с сегодняшнего дня вступает в силу требование о вакцинации не менее 80% работников учреждений коммунальной, транспортной сферы, сфер логистики и коммуникации, социальной сферы, туризма и других сфер, а также работников учреждений, оказывающих финансовые услуги (независимо от того, работают ли они по трудовому или гражданскому контракту) первой дозой против коронавируса, а с 1 октября – второй дозой или наличия сертификата иммунитета против COVID-19. С сегодняшнего дня услуги, оказываемые в предприятиях общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах, будут доступны только лицам старше 18 лет с ковид-паспортом. Решение о требовании ковид-паспорта от всех, кто идет на свадьбу, вступило в силу сегодня.