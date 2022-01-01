С сегодняшнего дня в Азербайджане будут применяться новые пошлины за приобретение и утерю загранпаспортов, это отражено в поправках к Закону о государственных пошлинах.

Так, в случае выдачи или смены паспортов в течение десяти рабочих дней, или в случае оказания неотложной помощи гражданину Азербайджанской Республики или сопровождающим его лицам, или в случае тяжелого заболевания или смерти близкого родственника, проживающего за границей, в течение двух рабочих дней:

— детям до года от 10 до 15 манатов;

— для детей от года до трех лет — от 20 до 25 манатов;

— для детей от трех до восемнадцати лет — от 30 до 35 манатов.

— гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста — от 40 до 60 манатов.

При выдаче или замене в течение пяти рабочих дней

— для детей до года — от 20 до 25 манат

— для детей от года до трех лет — от 40 до 55 манатов.

— для детей от трех до восемнадцати лет — от 60 до 75 манатов.

— гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста — от 80 до 120 манатов.

При оформлении или изменении в течение одного рабочего дня:

— для детей до года — от 40 до 55 манатов.