Переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» на правах свободного агента повлиял на обстановку в команде, передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Наибольшие изменения затронули круг общения нападающего Килиана Мбаппе. Француз быстро подружился с форвардом Неймаром после его трансфера в 2017 году, однако теперь общается с ним ощутимо меньше, поскольку бразилец предпочитает проводить время в компании Месси.

В то же время у Мбаппе сложились очень хорошие отношения с другим новичком – защитником Ашрафом Хакими.

Отмечается, что состав «ПСЖ» в целом делится на две группы: франкоговорящих игроков и испаноговорящих, к которым также примкнули некоторые другие футболисты, в частности полузащитники Марко Верратти и Юлиан Дракслер. Мбаппе до прихода Месси был частью второй группы, поскольку тепло общался с Неймаром. В последнее же время он отдалился от бразильца и перешел в первую категорию. (sports.ru)