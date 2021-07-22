Песков сделал заявление о потенциальной роли ЕС в урегулировании армяно-азербайджанских проблем, которое удивительным образом точно совпадает с позицией, уже много месяцев озвучиваемой президентом Азербайджана.

Москва готова приветствовать посреднические усилия стран Евросоюза (ЕС) в переговорах по Нагорному Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать звучащие из стран ЕС заявления о намерениях попасть в трехсторонний формат переговоров по Нагорному Карабаху, он заявил, что «если посреднические усилия несут стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать», и «в целом работа в этом направлении идет неплохо», передает ТАСС.

По его словам, «сами трехсторонние договоренности были заключены при весьма энергичном участии президента Путина, и они реализуются также при весьма энергичном участии президента Путина», передает РИА Новости.

«Он в постоянном контакте и с и.о. премьера Пашиняном, и с президентом Алиевым. Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты», – добавил Песков.

То есть, говоря проще, Кремль готов видеть усилия Брюсселя лишь в продвижении положений Трехстороннего заявления (ТСЗ). Позвольте, но уже давно и конкретно именно на эту тему высказывается Ильхам Алиев. Мол, мы приветствовали бы активность ЕС в деле урегулирования всех наших остающихся проблем с Арменией, в налаживании мирного диалога и сосуществования.

Интересно почему вдруг случилось такое совпадение позиций между Москвой и Баку? И насколько тут искренен Кремль? Ведь еще совсем недавно Москва устами того же Лаврова не раз повторяла, что необходимо полноценное восстановление деятельности Минской группы ОБСЕ, что вообще-то предполагает решение вопроса статуса Нагорного Карабаха. А это как раз тот момент, с которым резко не согласен официальный Баку, с осени прошлого года повторяющий, что вопрос статуса НК навсегда снят с повестки.

Таким образом, если судить по нынешним словам Пескова, Москва сделала некий финт в своей позиции по этому вопросу. И, возможно, правы те, кто считают, что Кремль играет фактором участия ЕС в армяно-азербайджанских делах, заговаривая о необходимости активизации МГ ОБСЕ в те моменты, когда это выгодно ему, для продолжения игры в собственных интересах.

Насколько этот взгляд соответствует действительности? И с чем связано такое заявление Пескова именно сейчас, это какой-то расчет на азербайджанскую аудиторию на фоне визита?

На эти вопросы # ответили известные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Ну, в сущности ничего особо нового не произошло. Переводя с языка господина Пескова на обычный, он сказал следующее — Путин рулит, и без вас хорошо с этим справляется. А если вы понадобитесь, мы вас позовем.

Понятно, что Ереван очень хочет подключения Парижа, а в Баку совсем не прочь, чтобы ещё одной стороной переговоров была Анкара. Но вопрос — чего хочет Москва, которая волевым решением перевела формат конфликта в трехсторонний, и вовсе не собирается от этого отказываться. В принципе, это та ситуация, когда форма соответствует содержанию. Никаких посредников, только три стороны конфликта, а то, что РФ — это сторона конфликта, а никакой не посредник, думаю, в этом уже никто не сомневается. Посредники, группы поддержки и так далее могут только мешать Кремлю в достижении своих целей. Вот если ему понадобится, тогда можно реанимировать МГ ОБСЕ, но, во-первых, точно не сейчас, и, во-вторых — именно если понадобится.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Евросоюз вообще не игрок ни в одном процессе урегулирования конфликтов где бы то ни было. Формально Брюссель участвует в урегулировании конфликта по Палестине. Также формально Евросоюз участник контактной группы по Приднестровскому конфликту. В действительности там нет не только прогресса в процессе урегулирования, но даже сам переговорный процесс не ведется. Но что-то высшие чиновники Евросоюза не посыпают пеплом свои головы, даже малейшего смущения из-за этого не испытывают.

Поэтому никакой их посреднической роли в нашем конфликте я, честно говоря, не вижу. Что же касается слов президента Ильхама Алиева и пресс-секретаря президента РФ Пескова — то это дань дипломатической вежливости.

Лавровские заявления о восстановлении деятельности сопредседателей МГ — это проявление его армянской этнической принадлежности, так как в действительности МИД РФ, который ранее монополизировал процесс карабахского урегулирования, начиная с осенней войны 2020 года по факту из этого процесса выпал. Реанимируя возню с сопредседателями МГ, Лавров желает снова восстановить роль проармянского МИД РФ в данном процессе, одновременно обозначает возможность России консолидировано действовать в составе МГ, побуждать Баку прислушиваться в данном вопросе к пожеланиям и рекомендациям Москвы.

Что же касается употребления Владимиром Путиным словосочетания Нагорный Карабах, то сути это не меняет. Как бы ни именовали огрызок, на котором развернуты российские миротворцы, никакой субъектности он не имеет, а по словам самого Владимира Путина сейчас важно закрепить новый статус-кво, нормализовать жизнь людей и шаг за шагом восстанавливать доверие, решать практические вопросы открытия коммуникаций, делимитации границы и пр.