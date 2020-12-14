Руки прочь от Анвара-паши! – московский политолог

Почему российские СМИ ассоциируют имена легендарных турецких полководцев Анвара-паши и Нури-паши, роль которых была упомянута в исторический день для Азербайджана на Параде в Баку в честь победы в войне с Арменией в Нагорном Карабахе, с событиями 1915-го, а не 1918 года, когда только благодаря им мусульманское и тюркское население Кавказа было спасено от массового физического уничтожения?!

Я был бы рад, если бы родители назвали меня не Анар, а Анвар, радость удвоилась бы, если б я был Анвар-пашой. Да, в честь того самого героя тюркских народов и мусульман Кавказа, Ближнего Востока и Средней Азии. Это имя навеки останется в сердцах и в памяти миллионов людей. В то же время оно не забыто политическими оппонентами коренных народов региона, которые известны склонностью к историческим фальсификациям, впрочем, как это было и 100 лет назад.

Политические круги Армении через своих посыльных в России, мягко говоря, с враждебностью представляют публике одного из героев-освободителей мусульман и тюрков Кавказа – генерала Анвара-Пашу, легендарную личность, с чьим именем связан яркий период борьбы за свободу и независимость азербайджанского и дагестанского народов.

То, что на географической карте мира в 1918 году была восстановлена азербайджанская государственность под названием «Азербайджанская Демократическая Республика» – большая заслуга Анвара-паши, военного министра Османской империи. Благодаря Кавказской исламской армии под командованием османского генерала Нури–паши, вошедшей в Баку и разгромившей совместные силы армянских националистов, англичан и большевиков, идеологи уничтожения мусульман и тюрков Кавказа не достигли поставленной цели – разработанный ими план тогда не удался. Тем самым в сентябре 1918 года был положен конец оккупации Баку, длившейся около года. Тогда 1130 османских военных отдали свои жизни за освобождение братского Азербайджана.

Пройдя тяжкий путь борьбы от начала до конца, легендарный генерал Анвар-паша вошел в ряды героев тюркских и мусульманских народов, таких, как султан Мехмет Фатех, покоривший Стамбул, и Надир-шах, взявший Дели.

Имя Анвара-паши стало предметом обсуждения российских СМИ после выступления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Параде Победы в Баку. Армянская версия правды об Анваре-паше, якобы давшем команду уничтожить армян в 1915 году, стала повесткой подконтрольных им и либеральных СМИ России. Сегодня ни первым, ни вторым нет дела до того, что истина гражданам России, в частности 25-миллионной тюрко-мусульманской части страны, важнее, чем идеологический миф.

Для «либеральных», соросовских и прочих оппозиционных СМИ Эрдоган – диктатор, и в отношении него из идеологических соображений запущен негативный поток антипропаганды. А имя Анвар-паша используется всего лишь как повод для критики главы Турции. Подручные СМИ в отношении Анвара-паши исходят из официального документа, принятого Государственной Думой в 1998 году — в Москве депортацию армян, последовавшую после восстания и уничтожения ими турецкого и курдского населения в Турции в 1915 году, называют «геноцидом». Россию, страну, входящую в союз Антанты, понять еще можно, ибо они в ответе за тех, кого во время Первой Мировой приручили… Соответственно, и подконтрольные СМИ, руководствуясь этим решением российского парламента, пропагандируют армянскую версию событий 1915 года. Однако, возникает вполне уместный вопрос: если в исторический для Азербайджана день, когда празднуется победа в Отечественной войне над оккупантами, упоминается роль Анвара-паши и Нури-паши в спасении мусульманского и тюркского населения страны, почему российские СМИ ассоциируют их имена не с событиями 1918 года, когда благодаря именно этим легендарным полководцам народы Кавказа были спасены от массового физического уничтожения, а с событиями 1915 года?! Ведь Эрдоган вспомнил имена этих героев к месту и ко времени, из-за их заслуг перед народами Кавказа, в частности — по освобождению Азербайджана в 1918 году. То есть, российским СМИ можно было бы проводить уместные параллели, как это сделал турецкий президент, а не наоборот.

Но, очевидно, что негативная журналистика обусловлена также профессионализмом авторов. Дело в том, что авторы материалов, касающихся исторических личностей тюркского и исламского миров, не понимают в полном объеме значения предмета. Конфликтогенную, тюркофобскую информацию можно объяснить тем, что в «поле» российской журналистики сложились определенные правила представления материала, диктующие допущение эмоциональных, метафорических, излишне усложненных подходов по отношению к Турции и Азербайджану.

Можно сделать вывод, что при освещении тем, касающихся отдельных представителей тюркского и исламского миров, современная журналистика России часто не учитывает интересы многонационального населения страны. В результате проармянская интерпретация действительности из уст российских журналистов может нести в массовое сознание этническую нетерпимость или конфликтность. Здесь важна гражданская ответственность журналистов, ибо они должны понять, что потенциал журналистики может быть не только созидательным, но и разрушительным. В этом и заключается особая актуальность проблемы — особенно если иметь в виду, что российско-турецкие отношения впредь будут только развиваться в сторону углубления и влиять на все аспекты жизнедеятельности общества и государства.

Анар Гасанов, московский политолог, журналист