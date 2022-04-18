Россия в 1,5 раза увеличила количество оперативных и тактических авиационных средств, которые будут участвовать в военных операциях на востоке Украины.

Как сообщает украинская пресса, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что в настоящее время Россия завершила перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне.

«Враг не прекращает ракетные и бомбовые удары по инфраструктуре Украины. В данный момент агрессор практически завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет переброски дополнительных российских подразделений. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. Враг укрепляет сови позиции в Пивденно-Бузке и пытается установить полный контроль над селом Александровка», — подчеркнул Мотузяник.

Он добавил, что российские силы готовятся к наступлению на востоке Украины чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым.