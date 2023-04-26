10 сотрудников посольства в Москве признаны нежелательными и должны покинуть Россию.

Как передает #, об этом Норвежскому национальному радио (NRK) заявили в МИД Норвегии.

Сообщается, что посол Норвегии Роберт Квиле был вызван на встречу в МИД России в среду утром. Там ему было объявлено о решении выслать сотрудников посольства.

«Было бы большим сюрпризом, если бы они отреагировали по-другому», — сказал он в разговоре с NRK.

Как уточнил пресс-секретарь МИД Рагнхильд Сименстад, это стало ответом на решение норвежских властей объявить 15 сотрудников посольства России в Осло нежелательными.

«Мы рассматриваем решение России как акт мести. Все наши дипломаты в России выполняют обычную дипломатическую работу. Российские власти это хорошо знают», — сказал он.