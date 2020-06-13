Россия в сентябре начнет производство вакцины от коронавируса

По ее словам, начнет эту работу Институт им.Гамалеи, а до конца года в стране могут появиться еще две вакцины.

В августе планируется зарегистрировать не только разработки Института им. Гамалеи, но и центра «Вектор».

Голикова также назвала дату, которую считает пиком эпидемии коронавируса в России. По ее мнению, заболеваемость пошла на спад с 11 мая, а с конца марта суточный прирост заболевших сократился в 16 раз.

«11 мая мы с вами уже выходили из нерабочих дней, и постепенно регионы начинали снимать ограничительные мероприятия. Это был для России, с точки зрения появления новых случаев, пик заболевания», — сказала она на брифинге в эфире канала «360».

Голикова призвала регионы аккуратно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, так как «страну ждут важные политические события».