Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министерство поддерживает контакт с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем на фоне ситуации в стране. Об этом он сообщил на встрече президента России Владимира Путина с представителями «Единой России», передает «Интерфакс».

«В частности, вчера были начаты контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой, и даже на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам — первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты», — сказал он.

Лавров добавил, что талибы пока что сдерживают данные обещания о прекращении боевых действий в Афганистане и налаживании «общенационального диалога».