Россия после приостановки своего участия в сделке по вывозу продовольствия из портов Украины продолжает диалог с Турцией и Организацией объединенных наций по достигнутым соглашениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

В ходе заседания совета глав правительств стран ШОС российский премьер сказал, что Москва «была вынуждена приостановить участие» в сделке после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, после которой «невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора».

«Тем не менее — продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений», — отметил Мишустин.

По его словам, вне зависимости от перспектив этих договоренностей, Россия с учетом урожая нынешнего года готова безвозмездно предоставить наиболее нуждающимся государствам до 500 тысяч тонн зерновых, а также поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

29 октября Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после того, как, по данным РФ, вооруженные силы Украины нанесли массированный авиационный и морской удары с применением беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.