Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой».

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Россия не выходит из «черноморской инициативы», а приостанавливает действие соглашений.