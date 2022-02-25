Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против «Аэрофлота» Москва может применить зеркальные меры.

В четверг премьер Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что из-за ситуации на Украине Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Соединенном королевстве, а также вводит санкций против ряда предприятий российского ВПК.

«В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — говорится в сообщении.