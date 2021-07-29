Россия начала передислокацию военнослужащих из Самарской области в регион совместных учений с Узбекистаном у границы с Афганистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Как уточнили в ЦВО, перегруппировка производится в Сурхандарьинской области Узбекистана на полигон «Термез».

«В самарском международном аэропорту «Курумоч» военнослужащие погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Ранее сообщалось, что в предстоящих боевых учениях на границе с Афганистаном примут участие около тысячи российских военнослужащих. Тренировка пройдет в три этапа. Первый — отработка совместной операции вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по ликвидации террористических бандформирований. Второй — отработка уничтожения вторгшихся в пределы Таджикистана террористов, а третий — тренировка по защите государственной границы.