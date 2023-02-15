Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, которое захлебывается.

Американские чиновники рассказали Financial Times, что это побудило союзников Украины сделать как можно более быструю доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов Украине приоритетом.

Как свидетельствуют данные разведки, переданные союзникам по НАТО, Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной. Журналисты отмечают, что во вторник на встречах со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую составляют оставшиеся значительные военно-воздушные силы России. (УНИАН)