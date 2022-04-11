Крупномасштабное наступление России на Донбасс уже началось.

Как сообщает УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

«С моей точки зрения, это крупномасштабное наступление уже началась. Мы должны понимать, что это не будет повторением 24 февраля, когда последовали первые авиаудары и взрывы. Крупномасштабное наступление де-факто началось», — сказал Вадим Денисенко.

Он отметил, что Россия продолжает концентрировать свои силы и технику в Луганской и Донецкой областях: «Там пока еще нет крупных боев, обсуждения про которые шли в последние дни. Но в целом можно сказать, что атака уже началась».

Денисенко сообщил, что взрывы в Днепропетровской- области Украины и артиллерийский обстрел Харькова, второго по величине города Украины, продолжались всю ночь.