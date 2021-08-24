«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — сказал дипломат.