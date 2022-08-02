Москва надеется вызволить как можно больше интересных ей россиян, получивших серьезные сроки на Западе, в обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана. В частности, Россия может предложить включить в сделку по обмену Владислава Клюшина, создателя системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас бизнесмен находится под арестом в США, где его обвиняют в биржевой торговле с использованием инсайдерской информации от российских властей. Сам россиянин отрицает вину. Адвокат Клюшина утверждал, что его пытались завербовать американские и британские спецслужбы до того, как он был арестован.

По данным агентства, Клюшин может представлять большую ценность для Кремля: он мог иметь доступ к документам, связанным со взломом сетей перед президентскими выборами 2016 года в США. Источники утверждают, что эти документы могут подтверждать, что операцией руководило ГРУ. По той же причине Клюшин интересен Белому дому, что может осложнить его обмен.

Еще один человек, которого Москва предлагает включить в сделку по обмену, — Вадим Красиков, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Однако источники Bloomberg допускают, что это требование может быть попыткой затянуть переговоры, так как решение об освобождении Красикова должен принимать Берлин, а не Вашингтон.

США намерены вернуть в страну баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, и экс-морпеха Пола Уилана, осужденного за шпионаж на 16 лет. Москва готова пойти на обмен заключенными в формате «один на один» или «два на два», отмечают собеседники Bloomberg. В первом случае Грайнер обменяют на оружейного барона Виктора Бута. В последнем — в США может вернуться Пол Уилан, но с кандидатом для возвращения в Россию пока мало ясности. (moscowtimes.ru)