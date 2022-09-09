Миллиардер из РФ Михаил Фридман предложил перевести 1 миллиард долларов на счет украинского представительства подконтрольного ему «Альфа-Банка», которые могут быть использованы для финансирования социальных проектов в Украине.

Об этом сообщает WSJ, передает Укринформ.

Как отмечается, предложение Фридмана имеет целью убедить правительство Великобритании отменить санкции, введенные в отношении его после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

В МИД Британии заявили на этот счет, что «Соединенное Королевство не признает никаких уклонений от санкций».

По словам официальных лиц США, предложение Фридмана является одним из ряда заявлений, которые руководители российских компаний и банков из санкционного списка негласно делают Западу, ища способы смягчить санкции, сохранить своё состояние и высвободить замороженные активы.

«Есть много сторон, которые обращаются в Минфин США и Государственный департамент с просьбой исключить их из списков», — сказал адвокат Эрих Феррари, который ранее представлял нескольких известных подсанкционных лиц.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма заявил, что правительство будет рассматривать предложение Фридмана только как часть более широкой структуры, которая может включать фонд для помощи Украине. «Это должен быть общий подход ко всем подсанкционным россиянам», — сказал он.

По словам чиновника, Украина будет рассматривать такое соглашение по снятию санкций только после окончания войны.

«Цель санкций – не получить деньги от некоторых богатых россиян. Цель санкций – создать достаточное давление на элиты, чтобы они прекратили войну», – подчеркнул Шурма.

Как сообщал Укринформ, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что план санкций против РФ выполнен на 70%.