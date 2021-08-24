«Развитие беспилотной авиации в России безнадежно отстало на многие годы и нынешние потуги выдать свои опытные машины за полноценное оружие не может вызывать ничего кроме усмешки. Так, буквально на днях российские СМИ понесли в массы историю о том, что российский БПЛА типа «Иноходец» превосходит турецкий Bayraktar».

Об этом # заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, при этом все ссылаются на интервью государственному РИА Новости генерального директора компании – производителя «Кронштадт» Сергея Богатикова.

«Но что неудивительно – никто его не читал. А там он заявил буквально следующее: «…наш комплекс имеет больший потенциал и возможности. В частности, «Иноходец» существенно технологичнее в производстве, однозначно лучше в части аэродинамики и элементов искусственного интеллекта». И все – по сути никаких прямых сравнений Богатиков не провел и не сказал ничего нового.

Итак, попробуем разобраться что к чему. То, что технологичнее в производстве вопрос спорный – ныне в вооруженных силах Российской Федерации таких вот «Иноходцев» целых три (!) штуки, а «Байрактар» загружен заказами уже на годы вперед и выпустил 200 аппаратов, которые прекрасно себя показали, как минимум в трех войнах – в Сирии, Ливии и Карабахе. И это при том, что «Байрактар» впервые взлетел всего на два года раньше. Вполне может быть через полгода у россиян будут сотни таких дронов, но судя по другим менее технологичным вещам в этом есть большие сомнения», — отметил эксперт.

Касаясь аэродинамических свойств дронов, Жирохов отметил, что тут не все так очевидно. «Все-таки сравнивать 1000 кг «Иноходец» и 650 кг «Байрактар» мягко говоря несерьезно – все-таки по этому показателю он ближе к китайскому Wing Loong или американскому MQ-1C Grey Eagle. Почему россиянин сделал это вполне очевидно – для простого читателя если просто взять сравнить характеристики, то ему будет «очевидно», что российская техника «не имеет аналогов».

А если начать сравнивать с «одноклассниками», то тут картинка будет совсем другая – так, например, масса полезной нагрузки окажется у российского аппарата совсем уж не впечатляющей, тем более если учесть, что на вооружении ВКС РФ до сих пор нет серийного производства ракет и бомб, специально «заточенных» под БПЛА, а все что применялось в Сирии это опытные мелкосерийные партии (впервые представлены в ходе оружейных выставок в 2020 году Х-50, КАБ-20, УПАБ-50). А такие бомбы и ракеты уже годами производятся в Турции и сотнями поставляются не только для собственных ВВС, но и на экспорт. То есть эффективность боевого применения «Иноходца» пока находится под большим сомнением – ведь о том, что он применялся в Сирии известно только со слов министра обороны РФ Шойгу.

Таким образом подводя итог можно сказать, что сравнивать новый российский аппарат, который находится в эксплуатации в штучных экземплярах, никогда не применялся в условиях противодействия ПВО противника с отработанным в производстве аппаратом, который имеет десятки документально (!) подтвержденных пораженных целей, занятие неблагодарное для военных специалистов, зато вполне себе является почвой для высасывания из пальца сенсаций штатными пропагандистами», — заявил он.