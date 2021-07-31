Российские хакеры, стоящие за крупномасштабной кампанией по взлому программного обеспечения SolarWinds, в прошлом году также взломали учетные записи электронной почты нескольких федеральных прокуроров по всей стране, сообщило в субботу Министерство юстиции Соединенных Штатов.

По данным Минюста, хакеры взломали 80% учетных записей электронной почты на серверах Microsoft, используемых сотрудниками офисов четырех прокуроров в Нью-Йорке. В целом адреса электронной почты были взломаны как минимум в 27 офисах прокуроров в различных штатах.

В пятницу Минюст сообщил, что учетные записи взламывались с 7 мая по 27 декабря 2020 года. В середине декабря стало известно о том, что российские хакеры смогли проникнуть в сети десятков правительственных и частных организаций с помощью взлома SolarWinds. Пострадали как минимум 9 правительственных ведомств.

В апреле администрация Байдена объявила о новых санкциях против Кремля, включая высылку российских дипломатов из США, в ответ на взлом SolarWinds и вмешательство России в президентские выборы в США в 2020 году. Россия отрицает все факты вмешательства. (Голос Америки)