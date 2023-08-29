Ночью 30 августа сообщается о взрывах в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах ввели план «Ковер».

Российские Telegram-каналы публикуют видео, на которых можно услышать звуки взрывов. Российские власти никак не комментируют происходящее. По данным Baza, также режим «Ковёр» ввели в Рязани и над частью Калужской области.

Судя по опубликованным в сети записям с камер видеонаблюдение, первый взрыв в Брянске прозвучал в 01:52, а второй — в 02:17.

Mash пишет, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу «Дружба», их якобы сбили.