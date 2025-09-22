В столичных аэропортах ввели план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.

По информации канала, в аэропорту Шереметьево сейчас задерживаются девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

По данным сервиса Flightradar, летевшие в сторону Москвы самолеты изменили свой курс. Часть из них развернулась в обратном направлении.

«Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал представитель ведомства.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву.