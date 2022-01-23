Интервью # с экспертом Национального института стратегических исследований (Украина) Артемом Филипенко:

— Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал статистику, приведенную молдавским экономистом Института социальных инициатив Viitorul Вячеславом Ионицэ, о том, что половина из 222,6 тыс. молодых людей покинут республику к 2025 году. Начну с простого вопроса — какова официальная и неофициальная статистика количества населения Молдовы по итогам минувшего года?



— Согласно официальным данным Национального бюро статистики, на 1 января 2021 года в Молдове проживает около 2 млн 600 тысяч населения, для сравнения – в 2014 году 2 млн 869 тысяч. Таким образом, тенденция сокращения налицо. Причем, хочу заметить, что эти данные – без населения Левобережья Днестра и города Бендеры, которые находятся под контролем России. Вряд ли кто-то знает, сколько населения проживает в Приднестровском регионе. Тамошние власти называют цифру в 450 тысяч человек, но, скорее всего, реальные цифры гораздо ниже.

Самая опасная тенденция – это та, о которой говорил эксперт Viitorul – это старение населения. Согласно той же официальной статистике, коэффициент старения (то есть количество людей в возрасте за 60 лет) в 2021 году составило 22,5 против 17,5 в 2014 году. Среди основных причин – трудовая миграция. Несколько сотен тысяч граждан Молдовы сегодня живут и работают за границей. В молдавских медиа со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции приводились данные о том, что за рубежом живет и работает более 1,1 млн граждан Молдовы.

— Насколько известным специалистом в Молдове является Вячеслав Ионицэ и насколько отражает реальность приведенная им статистика?



— Я, к сожалению, не знаком лично с господином Ионицэ, но Институт социальных инициатив Viitorul — довольно известная неправительственная исследовательская организация, которая готовит качественные аналитические продукты. Есть определенные цифры в открытом доступе, они дают возможность отследить тенденции.

— Как повлиял на количество населения Молдовы полученный ею безвизовый режим с ЕС?



— Во-первых, трудовая миграция из Молдовы началась задолго до получения безвизового режима. Толчком к ней послужил еще экономический кризис 1998 года, который больно ударил по экономикам всех государств постсоветского пространства. Во-вторых, безвиз – это инструмент, который облегчает путешествия в страны ЕС. Для долговременного трудоустройства нужна долгосрочная виза. Ну, и в-третьих, многие граждане Молдовы (говорят о каждом пятом) имеют также и гражданство Румынии, страны-члена ЕС, среди жителей Юга Молдовы, болгар и гагаузов практикуется получение болгарского гражданства, также страны-члена ЕС. Тем, у кого румынский паспорт, виза не нужна.

У жителей Приднестровского региона вообще несколько паспортов. Я знаю людей, которые в Молдове работали по молдавскому паспорту, в Приднестровье по «приднестровскому паспорту», а потом уехали в Россию, потому что у них было еще и российское гражданство.

Ключевая проблема – социально-экономическое положение в стране, высокий уровень коррупции, господство отдельных экономических кланов и, соответственно, бедность. Но, если человек может за одну и ту же работу получать вдвое больше, то он выбирает, естественно, страну, где больше платят. Тем более, что у граждан Молдовы нет языкового барьера с Румынией.

— Делает ли руководство страны что-то для увеличения численности населения Молдовы?



— Надо сказать, что диаспора сыграла важную роль в победе и самой Майи Санду, и пропрезидентской партии. И если посмотреть на статистику голосовавших, то за рубежом как раз половина голосовавших — люди продуктивного возраста, от 26 до 40. Со своей стороны, Майя Санду, насколько известно, постоянно контактирует с диаспорой во время зарубежных визитов, подписывает соглашения, направленные на улучшение положения диаспоры. С другой стороны, радикально изменить демографическую ситуацию в Молдове, удержать молодежь от миграции можно за счет улучшения экономической ситуации, создания новых рабочих мест. Сейчас, безусловно, есть сдерживающие факторы: пандемия, энергетический кризис.

В ноябре президент Молдовы провела онлайн-встречу с представителями диаспоры и заявила о том, что новое правительство Молдовы создаст благоприятные условия для развития бизнеса. Посмотрим, насколько это удастся. У нынешнего руководства Молдовы есть поддержка Запада в ее начинаниях, возможно она также сыграет свою роль.

— Насколько правильно слышать рассуждения о «суровой молдавской действительности» от российского сенатора Пушкова?



— Господин Пушков откровенно подгоняет факты под свои идеологические конструкции. Если учесть, что неофициально в России работает порядка 350 тысяч граждан Молдовы, то господину Пушкову следует признать, что определенная часть российского благосостояния создана руками молдаван.

Кроме того, Россию затронули те же проблемы, что и Молдову, Украину, а именно — сокращение населения и его старение. Причем это коснулось, в первую очередь, государствообразующего этноса – русских. В начале нынешнего года заговорили об остром дефиците кадров. Решить его они могут преимущественно за счет трудовых мигрантов.

Кстати, одна из задач, которые Россия пытается решить за счет агрессии против Украины – это демографическая проблема. Недаром на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей они не только раздают российское гражданство, но и пытаются стимулировать местных жителей выезжать в Россию.

Поэтому все заявления господина Пушкова из той же серии, что и других российских пропагандистов – передёргивание и манипуляция фактами. России впору обратить внимание на свой Дальний Восток, который активно осваивается китайцами.