Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram заявление после того, как побил рекорд иранского форварда Али Даеи по количеству забитых мячей в истории сборных.

«Я даже не могу подобрать слова! Я в восторге, это потрясающие ощущения! Вперед, Португалия! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру — а, к счастью, их было несколько, этот для меня особенный, и он определенно стоит на полке достижений, которыми я по-настоящему горжусь», — написал футболист.

Роналду отметил, что выступления за национальную команду являются для него особыми. Он добавил, что игры сборных всегда оказывали на него сильное влияние в детстве.

«Но, наконец, и прежде всего, потому что забить 111 голов за Португалию — это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моментам всемирного единения и счастья для миллионов португальских граждан по всему миру. Для них каждая жертва того стоит», — написал форвард.

Португалец отметил, что высоко оценивает свое достижение, потому что иранец Даеи установил стандарты на высоком уровне, к которым, по словам Роналду, он и не думал приблизиться.

«Поздравляем Али с таким долгим удержанием рекорда и спасибо за то, что всегда выказывали столько уважения ко мне каждый раз, когда я забивал, и по мере того, как я становился все ближе и ближе к этому выдающемуся числу», — добавил нападающий.(ТАСС)