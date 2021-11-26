Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отозвался на просьбу американской певицы Пинк поучаствовать в благотворительной акции.

«Привет, Криштиану! В этом году я спонсирую Рождество нескольким детям. Они не хотят ничего, кроме твоих игровых футболок.

Полна решимости осуществить их мечту. Не хочешь отправить мне пару штук и изменить их жизнь? Знаю, ты постоянно делаешь замечательные вещи, но…» – написала Пинк в твиттере.

«Привет, Пинк, я рад помочь. Отправлю несколько футболок с автографами для детей, без проблем. Здорово, что ты это делаешь!» – ответил Роналду. (sports.ru)