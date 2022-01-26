Россия ведет переговоры с Японией с целью перезахоронить на своей территории останки разведчика Рихарда Зорге.

Как передает Интерфакс, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге», — сказал он, выступая в Госдуме в среду.

По словам министра, «есть инициатива перезахоронить его уже на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды».

Зорге — один из выдающихся разведчиков XX века. Немец по происхождению, он был сотрудником советской нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, в частности, резидентом советской разведки в Японии с 1933 по 1941 год. Был казнен в Токио в 1944 году.