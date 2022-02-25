Украинцы уже более 30 часов сопротивляются российским оккупантам. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в обращении, опубликованном в Facebook 25 февраля.

«30 часов идет полномасштабная атака России на наше государство. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект уже розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил териториальной обороны в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. Желающих присоединиться к рядам Сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще», – сообщил министр.

Он отметил, что разрешил присоединиться к ТрО украинцам старше 60 лет, которые «морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага».

«Так что, «заблудившиеся», нехай щастить!» – добавил он.