Культовый чемпионат «Red Bull Car Park Drift» решил сделать свою следующую остановку в Баку.

Впервые в Азербайджане 24 сентября на бакинском бульваре при организационной поддержке Азербайджанской Автомобильной Федерации пройдет серия самых захватывающих в мире соревнований по дрифту.

Перед публикой предстанут лучшие дрифтеры со всего Азербайджана, сообщает #.

Хотя дрифтинг является одним из самых быстро развивающихся видов автоспорта, он все еще остается новым для многих автолюбителей.

Перед тем, как у нас зашумят быстрые автомобили «Re d Bull Car Park Drift», вкратце объясним, почему эта серия является одной из самых захватывающих гонок в дрифте, и чем она отличается от других серий.

Спортивное соревнование «Red Bull Car Park Drift» — это событие года в автоспорте, которое нельзя пропустить, где пилоты преодолевают специально подготовленные препятствия, а автомобили создают некоторый шум и как можно больше дыма.

В результате будет выбран лучший дрифтер страны, который представит Азербайджан на мировом финале «Red Bull Car Park Drift» в Саудовской Аравии.

«Red Bull Car Park Drift» — сумасшедшая гонка!

Эта серия, организованная дрифтерами, вдо хновленными движением по узким проездам многоэтажных автостоянок с крутыми виражами между бетонны х столбов и опор, включает в себя преодоление препятствий, демонстрирование навыков дрифта и выполнение таких упражнений, к ак «pendulum» (маятник),« spiral» (спираль), «gate» (вор ота) и «flipper» (флиппер). Участники стараются произвести впечатление на судей и набрать максимально возможные 400 баллов.

Наряду с навыками дрифта, дрифтеры награждаются также за внешний вид автомобиля и производимые им звук и количество дыма.

Каждый заезд заканчивается в точке под названием «box» (коробка), где пилоты выполняют на своих автомобилях круговые вращения и дрифт на небольшой квадратной площадке, полной препятствий. В случае вращения или проезда в неправильном направлении или столкновения с препятствием баллы пилота уменьшаются. После трех штрафов пилот снимается с соревнований.

Сложность дрифта на скорости вызывает восхищение.

Партнер мероприятия: Ams Oil.

Регистрация участников на сайте: REDBULL.AZ/CPD