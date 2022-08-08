Культовый чемпионат «Red Bull Car Park Drift» решил сделать свою следующую остановку в Баку.
Впервые в Азербайджане 24 сентября на бакинском бульваре при организационной поддержке Азербайджанской Автомобильной
Перед публикой предстанут лучшие дрифтеры со всего Азербайджана, сообщает #.
Хотя дрифтинг является одним из самых быстро развивающихся видов автоспорта, он все еще остается новым для многих автолюбителей.
Перед тем, как у нас зашумят быстрые автомобили «Re
Спортивное соревнование «Red Bull Car Park Drift» — это событие года в автоспорте, которое нельзя пропустить, где пилоты
В результате будет выбран лучший дрифтер страны, который представит Азербайджан на мировом финале «Red Bull Car Park Drift» в Саудовской Аравии.
«Red Bull Car Park Drift» — сумасшедшая гонка!
Эта серия, организованная дрифтерами, вдо
Наряду с навыками дрифта, дрифтеры награждаются также за внешний вид автомобиля и производимые им звук и количество дыма.
Каждый заезд заканчивается в точке под названием «box» (коробка), где пилоты выполняют на своих автомобилях круговые вращения и дрифт на небольшой квадратной площадке, полной препятствий. В случае вращения или проезда в неправильном направлении или столкновения с препятствием баллы пилота уменьшаются. После трех штрафов пилот снимается с соревнований.
Сложность дрифта на скорости вызывает восхищение.
Партнер мероприятия: Ams Oil.
Регистрация участников на сайте: REDBULL.AZ/CPD