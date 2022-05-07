«Вакцину» от болезни Альцгеймера разработали биологи из Канзасского университета на основе белка, выделенного из кукурузы. Подробнее о результатах они рассказали в журнале Antioxidants.

Когда бета-амилоидные бляшки, которые образуются в мозге при болезни Альцгеймера, постепенно окисляются, остатки метионина в них превращаются в метионина сульфоксид (MetO). Исследователям удалось создать богатый им рекомбинантный белок на основе одного из белков, входящих в состав кукурузы. В организме мышей, предрасположенных к болезни Альцгеймера, этот белок привел к выработке антител против MetO. Спустя 10 месяцев мыши, получившие инъекцию, лучше справлялись с заданиями на прохождение Y-образного лабиринта, поиска платформы под водой и другими тестами памяти.

В среднем, у мышей с антителами к MetO память работала на 50% лучше, чем у контрольной группы. Вскрытие показало, что бета-амилоид и MetO накапливались в мозге «привитых» мышей.

Ученые рассчитывают, что такая иммунизация «может дать возможность отсрочить или предотвратить болезнь Альцгеймера». Вводить MetO можно было бы людям 50-60 лет, а затем поддерживать эффект бустерными дозами. (gazeta.ru)