Случилось то, что предсказано известным «эффектом бумеранга». В Подмосковье погибла дочь ярого пропагандиста войны России с Украиной, позиционирующего в статусе философа Александра Дугина. Ее машину взорвали неизвестные. Девушка возвращалась домой с фестиваля «Традиция».

Как сообщают СМИ, вместе со своей дочерью в автомобиле должен был ехать и ее отец, но в результате он оказался в другой машине. Данная информация навела на подозрения, что целью ликвидации была не дочь Дугина, а он сам. При этом нет ничего удивительного в том, что погибшая придерживалась ровно таких же взглядов, как и ее отец. В частности, в рамках международного форума «Армия-2022» она выступала с докладом по «основам ментальных войн и кейсам, которые были в последнее время наиболее яркими», как она сама рассказывала.

Естественно, что она обвиняла в войне против Украины не Россию, а «коллективный Запад». И логично, справедливо было то, что полтора месяца назад Великобритания ввела против неё персональные санкции, посчитав, что она оказывала «поддержку и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину». Тут все было в точном соответствии с поговоркой про яблоко, которое от яблони недалеко падает.

И к месту имеет смысл напомнить о том, что в интервью агентству Anna-News Александр Дугин, этот профессор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, имея в виду украинцев, сказал следующее: «Убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор я так считаю». Вот вам истинное лицо российского «философа» и профессора.

Напомню также о том, что Дугин говорил в интервью телеканалу «Царьград». Он тогда крайне резко высказался по поводу известных событий в Казахстане, заявив, что «территориальная целостность всех государств постсоветского пространства зависит именно от России», и что, мол, поэтому все они должны обращаться за помощью к ней, чтобы не оказаться под ударом. Вот так — откровенно, цинично, нагло!, по сути проявляя неуважение к суверенитету и независимости многих государств.

А в интервью азербайджанскому изданию Caliber.Az Дугин утверждал, что сейчас наступил принципиальный «момент истины» для всех постсоветских республик. «Большинство из них — несостоявшиеся государственности. Давайте говорить откровенно — это государства, возникшие на останках и развале Советского Союза, они были поддержаны Западом именно вопреки России, которая остается главным геополитическим соперником западной цивилизации», — утверждал он.

И добавил, что «Грузия и Украина пытались сохранить свой суверенитет с оглядкой на Запад и понесли колоссальные территориальные потери». Скажу больше, он гордо утверждал, что «наказание Грузии было в 2008 году, наказание Украины было в 2014 году». Это было не только оправдание чудовищных преступлений России. Это было бравирование ими, угроза в стиле «можем повторить». Так что, не стоит удивляться тому, с каким презрением относятся к этому глашатаю крови, войн, жертв, трагедий в очень большом количестве стран мира.

При этом, он давно уже не обладал какими-то реальными полномочиями. Это не более чем мыльный пузырь, надувший себя сам, если так можно выразиться. Его потолок, как и потолок его дочери и всех такого рода пропагандистов — играть заранее отведенную им определенными «башнями Кремля» роль. Но в том-то и дело, что у «башен» всегда была, есть и будет конкуренция, противостояние. Причем, очень жесткое. Особенно на фоне очевидных неудач России в развязанной ею широкомасштабной войне против Украины.

Совершенно очевидно, что главной целью РФ была смена политического руководства в Украине, усаживание в президентское кресло своей марионетки. А также оккупация или блокада Киева, захват Харькова, Херсона, Николаева, Одессы, Запорожья, Сум, Днепра, Черкасс, Чернигова, Донецкой и Луганской областей, пробивание «коридора» от оккупированного Приднестровья через южные области и Крым до Донецкой области и территории России.

Эти планы не реализованы. Более того, российская армия несет невосполнимые потери и под обстрелом уже Крым, из которого началось повальное бегство россиян. В этих условиях противостояние «башен Кремля» не могло не ужесточиться. Нужно же на кого-то свалить вину за провалы. И вот, судя по всему, через убийство дочери Дугина, посылают четкий месседж не только ему самому, но и всем наиболее ярым «ястребам войны». Исходя из чего, Марго Симоньян и ее мужу Тиграну Кеосаяну, также как и Тине Канделаки, Скабеевой с мужем в придачу, а также Соловьеву имеет смысл задуматься о причинах случившегося с дочерью глашатая бед в Украине. Ведь, как гласит поговорка, лес рубят — щепки летят. А все эти пропагандисты никем более, чем щепками, не являются.