Восстановление трансатлантического единства, некоммерческий подход к союзническим проблемам, особенно, к задачам сотрудничества в области безопасности – многие полагают, что за этими шагами президента Байдена последует очередное действительное расширение НАТО.

Подобные мнения усилились и участились особенно после последнего саммита НАТО, в ходе которого всем стало ясно, что с самодеятельностью Трампа покончено, отныне союзники по НАТО будут чувствовать себя настоящими партнерами, поймут, что они не формально, а на деле связаны крепкими узами военно-политического сотрудничества.

Но, несмотря на это, даже на последнем саммите НАТО не было сказано ничего конкретного об интеграции Грузии, Украины и Молдовы в ряды Североатлантического Блока. По мнению некоторых политических аналитиков, включение этих государств в ряды Альянса дело времени, даже чистая формальность.

Да, с этими государствами уже подписано довольно много документов, которые подчеркивают серьезность намерений стран-членов НАТО. Кроме того, участие гуамовской тройки в совместных учениях НАТО стало в каком-то смысле обычным явлением. Очередное учение прошло на днях с украинскими силами в Черном море. Значимость и важность этих учений подчеркивается тем, что во время подобных учений в Кремле наступает настоящее ЧП.

Но какой бы формальной не была бы, интеграция стран в НАТО имеет ряд серьезных процедур и этапов. Например, на последнем этапе многие думали, что Молдова, Украина и Грузия получат план по членству. Но этого не произошло. Вместе этого генеральный секретарь НАТО выступил с очередным заявлением по поводу интеграции этих стран в ряды Блока. Но, как говорится, из обещаний политиков и военных булку не испечешь. Конечно, эти три страны проявляют не одинаковое стремление в НАТО. Например, украинская Рада вновь отменила голосование по поводу вступления Киева в НАТО. Без преувеличения можно сказать, что больше всех старается соседняя Грузия. Но создается такое впечатление, что европейские государства вместо того, чтобы представить Тбилиси план по членству, испытывают терпение грузин в отношении сексуальных меньшинств.

Самое распространенное мнение таково, что НАТО не хочет быть вовлеченным в конфликты с Россией.

Но, например, Грузия не раз заявляла, что процесс интеграции в НАТО не распространится в конфликтные зоны. Плюс, если страны НАТО на самом деле опасались бы России, они не провели бы учения, например, в Черном море. Думается, тут все наоборот – НАТО больше думает о собственных интересах, забывая, что оно получило доступ в Черное море благодаря Украине и Грузии.

Летом украинский президент В.Зеленский должен посетить Вашингтон. Думается, что на встрече с американским президентом будет затрагиваться вопрос о членстве трех постсоветских стран в НАТО.

Да, в политике Байдена много ясности, меньше говорильни, чем это было при Дональде Трампе.

Но он пока запомнился тем, что признал лживый армянский геноцид. Мало того, на днях в Баку случилось весьма неприятное событие: послы США, Франции и России не присоединились к другим послам, которые посетили Шушу.

Услышав это, мы вспомнили другое событие в этом контексте – в свое время эта тройка не поддержала Азербайджан во время голосования в ООН, хотя постоянно заявляла, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Поэтому на словах можно сказать, что Байден выступает против коммерческого подхода в вопросах сотрудничества и союзничества. Гораздо труднее сделать это в действительности. Но мир находится в ожидании – сделает ли Байден то, чего не сделали его предшественники? Да, сюда относятся и расширение НАТО, и поддержка последнего мирного процесса в Карабахе…