Два комитета Верховной рады Украины призвали Бундестаг пересмотреть политику Германии в отношении Украины из-за угрозы со стороны РФ. «Невозможно достичь мира, успокаивая агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку», — говорится в письме комитета по интеграции Украины в ЕС и комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, опубликованном в понедельник, 24 января, на сайте Рады.

Члены комитетов призвали немецких депутатов «политически переоценить ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия в будущем», при этом выступив против позиции федерального правительства, отказывающегося поставлять Киеву оружие. «Ваше правительство, к сожалению, решило не помогать нам в оснащении, хорошо зная, насколько российские войска были модернизированы за последние годы. Мы призываем вас, уважаемые коллеги-парламентарии, не разделять такой подход. Вы действительно хотите, чтобы мы были плохо оснащены?», — заявили они.

Одновременно в Верховной раде указали, что достроенный газопровод «Северный поток — 2» «делает поставляемый через Украину газ ненужным» и тем самым повышает уязвимость Украины, а также «ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и Германии». «Ваше дальнейшее процветание и безопасность напрямую зависят от выживания свободной, независимой, демократической Украины», — написали украинские депутаты. (DW)