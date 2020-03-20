Путину и Эрдогану придется отвечать на вопросы Армении – «армянское ноу-хау» поражает глупостью

Остаются считанные часы для прихода в Армению астрономической весны. Как известно, весна пробуждает не только силы природы и чувства, но и обостряет психозы. Известное своими абсурдными по содержанию статьями армянское издание lraqir.am решило вновь подтвердить свое реноме и опубликовало статью под названием «Армянское ноу-хау: Путину и Эрдогану задают вопросы об Армении».

Суть этой писанины под авторством кухонно-диванного эксперта Наиры Айрумян сводится к тому, что «борьба с коронавирусом стала катализатором перехода мира к новому устройству, в котором изменение экономической матрицы неизбежно приводит к трансформации политического устройства». Используя нагромождение подобных слов, Айрумян выдает сенсационное открытие. Оказывается, новый мир предполагает сетевое, горизонтальное управление, которое предполагает всеобщее участие и учет интересов всех. Поэтому, по мнению Айрумян, мировым лидерам имперского склада Путину и Эрдогану задают вопросы об Армении. В больной фантазии Айрумян, «Армения два года назад совершила прорыв и первой вступила в новый миропорядок».

Армянское ноу-хау – управление страной практически в онлайн-режиме – доказывает свою эффективность. Оперативная реакция на коронавирус, объявленные вчера меры экономической поддержки, а главное – постоянное обсуждение предпринимаемых шагов с обществом повышают доверие людей к власти. И постепенно формируется армянская модель политического управления, которая предполагает автономное, иначе говоря – суверенное правление», — заливается она соловьем, считая Армению не только колыбелью человечества, но и спасительницей от коронавируса. В своем бреду автор отмечает, что кризис является стихией нового правительства Армении, который заставляет не застаиваться и работать на опережение, принимая суверенные решения. В полете своей больной фантазии Айрумян отмечает, что на глазах всего мира правительство Армении в новом онлайн-режиме управляет государством как одной большой семьей. По ее мнению, в России и Турции правительство Армении сравнивают со своим. А дальше становится все интереснее. Айрумян считает, что Путину, Эрдогану и другим придется отвечать на массу вопросов, которые выдвигает Армения своим суверенным существованием.

В этой не несущей в себе никакой смысловой нагрузки статейке Айрумян, вознося дифирамбы премьер-министру Николу Пашиняну, как самому лучшему управленцу в мире, позабыла, что объект ее обожания за два года нахождения у власти так и не смог решить насущные проблемы страны. Армения продолжает находиться в глубоком экономическом кризисе. Тяжелое социально-экономическое положение приводит к массовому оттоку населения из Армении. Все ключевые отрасли экономики Армении находятся под российским контролем. Границу с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, в Гюмри расположена российская военная база.

Пашинян оказывает давление на своих политических оппонентов, пытаясь усилить свое и так шаткое положение. А его провокационные высказывания о нагорно-карабахском конфликте ставят под угрозу срыва переговорный процесс. Сказочные иллюзии армянского премьера, озвученные в стратегии развития Армении к 2050 году, ведут страну к пропасти, так как все ее беды заключены в неурегулированности нагорно-карабахского конфликта. Но глупышка Айрумян считает Пашиняна создателем армянского ноу-хау…