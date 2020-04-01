Путин заявил об обострении в России ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России обострилась. Такое заявление он сделал на совещании с кабмином, трансляцию которого вел каналРоссия 24.

По словам главы государства, ситуация с COVID-19 в стране становится сложнее. В мире наблюдается такая же тенденция, отметил Путин.

Совещание президента с правительством впервые прошло в онлайн формате из-за угрозы распространения нового заболевания.

Президент напомнил, что общее число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 850 тыс. (по данным Университета Хопкинса — свыше 885 тыс.), а в России выросло до 2777.